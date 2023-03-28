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Когда в Новосибирске стартует сезон аренды самокатов?

  • 28/03/2023, 18:39
Автор:
аренда электросамокатов
В Омске самокаты уже появились на улицах города.

— Погода в Новосибирске пока слишком неустойчивая, в ближайшие дни обещают морозы. Поэтому мы продолжаем следить за прогнозом. Как только установится положительная температура и растает снег на улицах, выведем самокаты в город, — отмечает Денис Балакирев, пресс-секретарь Whoosh.

В этом году флот Whoosh в Новосибирске увеличится на треть и составит почти 4000 самокатов. В прошлом году на улицах города работало около 3 тысяч единиц мобильной техники.

— Тариф, как и в прошлом году, будет динамический — то есть, будет меняться в течение дня в зависимости от спроса, количество самокатов на локации и так далее, — подчеркнул Балакирев.

новости Новосибирска

Парковки для самокатов в Новосибирске ограничивают разметкой

Стоимость старта поездки в прошлом году составляла 50 рублей. Минута проката — 6 рублей. В этом сезоне компания планирует создать в городе от 1500 до 2000 парковочных мест.

На момент публикации материала редакции не удалось получить комментарий от второго игрока рынка, работающего в Новосибирске, компании «Юрент» о ее планах на сезон-2023. Напомним, в начале января мэрия города выиграла суд с ООО «ВУШ» и ООО «Юрентбайк.ру».

Стоит отметить, что в Омске сезон проката электросамокатов уже стартовал. Исполняющий обязанности директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов сообщил, что в соответствии с постановлением мэрии № 830-п, где определен порядок разработки и утверждения схемы размещения отдельных видов объектов на городских территориях, ООО «ВУШ» направила в окружные администрации письма о включении в схему размещения порядка 600 парковочных мест. Компания гарантирует оплату мест размещения электросамокатов в полном объеме с начала периода размещения – с 26 марта. По словам Михаила Щелконогова, вопрос законности размещения электросамокатов в департаменте, как у координатора этой работы, стоит на особом контроле.

Все проблемные ситуации с новым руководителем омского филиала ООО «Вуш» Александром Варакиным разрешаются в рабочем порядке, замечания и предложения граждан организация будет учитывать, как и в прошлом году, уточнили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что с 1 марта электросамокаты получили официальный статус транспортных средств. Помимо официального статуса СИМ, в правилах появился ряд уточнений. Например, разрешается передвигаться по тротуарам, пешеходным зонам, велодорожкам и велопешеходным местам, при их отсутствии —  можно ехать по обочине, а если отсутствует и обочина — допускается движение в один ряд с правого края автомобильной дороги.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Whoosh увеличит парк самокатов на 55% в новом сезоне.

Фото: pixabay.com — icsilviu

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Рубрики : Общество Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : правила ПДД правила для электросамокатов аренда электросамокатов Whoosh


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