Два «автобуса спасения» появились в Новосибирской области

Два новых «Автобуса спасения» появились в Новосибирской области.
Машины освятил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Автобусы регулярно объезжают площадь Труда, «Вокзал-Главный», автовокзал и Речной вокзал, площадь Калинина.
— В «Автобусах спасения» нуждающиеся могут получить горячее питание и первую медицинскую помощь, — прокомментировали в пресс-службе.
Проект «Автобус спасения» действует в Новосибирской епархии более 10 лет, но два новых мобильных пункта обогрева и горячего питания позволят расширить виды помощи нуждающимся категориям граждан.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия одобрила строительство храма в Новосибирске.
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