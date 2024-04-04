Мэрия одобрила строительство храма в Новосибирске

Мэрия Новосибирска одобрила строительство храма во имя святой блаженной Матроны Московской.

Церковь будет возведена около озера «Жемчужина Сибири» по адресу улица Охотская, 86/1 в Заельцовском районе. Площадь храма составляет 7,8 тысяч квадратных метров, высота — 24 метра. Он будет рассчитан на 200 человек.

Согласно документу, опубликованному на портале города, разрешение на строительство действует до 30 декабря 2026 года. Его выдали православной религиозной организации «Приход храма во имя святой блаженной Матроны Московской Новосибирска».

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