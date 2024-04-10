Мэрия Новосибирска предпочитает обжаловать предписания УФАС в судах

На сегодняшний день у регионального управления УФАС более конструктивные отношения сформировались с субъектом федерации — Новосибирской областью, отметил на пресс-конференции руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев
По мнению эксперта, оценка любого дела должна быть разумной и объективной. Если точка зрения ФАС законна, то стоит ли идти в суд?
— Мы много лет боролись с незаконным размещением построек в Первомайском сквере, выдавали предписания, но мэрия предпочитала подавать иски в суд. В итоге только в 2023 году мы увидели снос незаконно построенных объектов, — привел пример Дмитрий Сухоплюев.
— Мы долго принимали решение о выдаче предписания, собирали информацию, анализировали ее, консультировались в центральным аппаратом ФАС. Срок для его исполнения — май 2024 года. Если предписание не будет исполнено, но мы возбудим антимонопольное дело и будем отстаивать свою позицию в судах. Можно уже говорить о том, что это решение будет принимать новый мэр, — отметил Дмитрий Сухоплюев. — В целом хотелось бы сказать, что периодически мы такие нарушения встречаем, где-то нет желания работать в рамках 44-ФЗ, есть требования действующего законодательства, которые необходимо соблюдать.
Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска пояснили судьбу муниципального предприятия «Метро МиР».
Фото с сайта УФАС Новосибирской области, автор: пресс-служба
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