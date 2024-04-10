Мэрия Новосибирска предпочитает обжаловать предписания УФАС в судах

На сегодняшний день у регионального управления УФАС более конструктивные отношения сформировались с субъектом федерации — Новосибирской областью, отметил на пресс-конференции руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев

Решение УФАС по застройке Советского района мэрия Новосибирска опротестует в суде — Что касается муниципалитета, то все наши решения и предупреждения, прежде всего обжалуются в судах. Это касается всех тем, в том числе КРТ. Вместо того, чтобы оперативно попытаться устранить нарушения, нормализовать ситуацию, расширить круг участников, расселять дома и развивать город, мэрия обжалует решение УФАС, проигрывает в судах, а время идет и люди ждут. При этом ФАС делают крайней, как будто это мы тормозим развитие города.

По мнению эксперта, оценка любого дела должна быть разумной и объективной. Если точка зрения ФАС законна, то стоит ли идти в суд?

— Мы много лет боролись с незаконным размещением построек в Первомайском сквере, выдавали предписания, но мэрия предпочитала подавать иски в суд. В итоге только в 2023 году мы увидели снос незаконно построенных объектов, — привел пример Дмитрий Сухоплюев.

— Мы долго принимали решение о выдаче предписания, собирали информацию, анализировали ее, консультировались в центральным аппаратом ФАС. Срок для его исполнения — май 2024 года. Если предписание не будет исполнено, но мы возбудим антимонопольное дело и будем отстаивать свою позицию в судах. Можно уже говорить о том, что это решение будет принимать новый мэр, — отметил Дмитрий Сухоплюев. — В целом хотелось бы сказать, что периодически мы такие нарушения встречаем, где-то нет желания работать в рамках 44-ФЗ, есть требования действующего законодательства, которые необходимо соблюдать.

Он также прокомментировал свежую ситуацию с МП «Метро МиР», которое ведомство потребовало реорганизовать. По словам главы УФАС, ведомство считает, что у муниципального предприятия присутствует совмещение функций органа власти и хозяйствующего субъекта. Это было подтверждено, в том числе, в ходе выездных проверок в рамках законодательства о противодействии картелям.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска пояснили судьбу муниципального предприятия «Метро МиР».