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Два человека погибли на трассе «Иртыш» под Новосибирском

  • 30/05/2024, 19:19
Автор: Алёна Пятенок
Два человека погибли на трассе «Иртыш» под Новосибирском
Авария произошла 30 мая.

Автомобиль Лада-21214 протаранил грузовик с такой силой, что тот слетел в кювет. В результате происшествия погибли водитель и пассажир легковушки.

― Около 16 часов 30 минут на территории Новосибирского района водитель, управляя автомобилем Лада на 1452 км, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем Мерседес «Бенц Актрос», ― прокомментировали в госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что погибшие мужчины в возрасте от 25 по 35 лет. Их личности пока не установлены.

 

Источник фото: гасавтоинспекция по Новосибирской области.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : трасса Иртыш ДТП авария


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