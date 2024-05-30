Два человека погибли на трассе «Иртыш» под Новосибирском

Автомобиль Лада-21214 протаранил грузовик с такой силой, что тот слетел в кювет. В результате происшествия погибли водитель и пассажир легковушки.

― Около 16 часов 30 минут на территории Новосибирского района водитель, управляя автомобилем Лада на 1452 км, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем Мерседес «Бенц Актрос», ― прокомментировали в госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что погибшие мужчины в возрасте от 25 по 35 лет. Их личности пока не установлены.