Как и зачем учить ребёнка основам финансовой грамотности?

Если с ранних лет объяснять ребёнку основы финансовой грамотности, он будет ответственно относиться к деньгам, научится строить планы и принимать взвешенные решения. Андрей Васильев, руководитель направления карточных продуктов финтех-компании ЮMoney, рассказывает, как научить ребёнка обращаться с деньгами.

Зачем давать ребёнку карманные деньги

С первых лет жизни дети ходят с родителями за покупками и наблюдают за процессом. А затем начинают воспроизводить этот процесс в играх, заменяя деньги фантиками или листочками. Уже на этих этапах можно начинать разговаривать с ребёнком о деньгах — объяснять простыми словами, что это такое, зачем они нужны, откуда берутся у родителей и почему лучше не тратить их все сразу.

— Свои деньги обычно появляются у ребёнка ближе к школе. И он учится самостоятельно выбирать, что купить, а от чего отказаться. Начинает принимать решения и видит их последствия. На этом этапе важно не отбирать у ребёнка инициативу. Если хотите поучаствовать в его покупках, помогите ему с подсчётами или дайте совет, — говорит Андрей Васильев.

Чтобы рассчитать, сколько карманных денег выделять ребёнку и как часто, надо понимать, какую сумму он тратит за определённый отрезок времени и на что. Например, среди пользователей ЮMoney большинство родителей — почти 40% — дают своим детям до 500 рублей в неделю.

— Если вы установили конкретные сроки выдачи карманных денег, важно их не нарушать. Это поможет вашему ребёнку учиться планировать свои расходы, — считает эксперт.

Как научить ребёнка копить

Если ваш ребёнок потратил карманные деньги не так, как вам хотелось бы, и просит ещё, не стоит его критиковать. Но и поощрять такое поведение тоже не следует.

— Помогите ребёнку понять, как откладывать часть карманных денег и почему это лучше, чем потратить всё сразу. Через какое-то время он увидит, что накопления позволяют ему быть самостоятельнее. Это будет хорошей мотивацией, — уверен Андрей.

К накоплениям можно добавить и те деньги, которые кто-то дарит — на день рождения или другие праздники. Многие так делают — родители, бабушки и дедушки, дяди и тёти, старшие братья и сёстры. Это нормально, но лучше не приучать ребёнка к таким подаркам без повода.

— Иногда родители могут давать своим детям дополнительные деньги в качестве поощрения или похвалы — например, за успехи в учёбе, за хорошее поведение или за помощь по дому. Тут очень важно соблюдать баланс. Во взрослой жизни есть дела и обязанности, которые никто не оплатит, и ребёнка следует к этому подготовить. Как и к тому, что есть вещи, которые купить нельзя, — отмечает эксперт ЮMoney.

Зачем нужны детские банковские карты

По мнению пользователей ЮMoney, собственная карта должна появиться у ребёнка в начальной школе. Но некоторые родители помогают детям обзавестись собственной карточкой даже раньше.

— Люди всё меньше пользуются наличными, поэтому детям важно объяснять, что такое банковские карты, какие они бывают и как работают. Отдельное внимание советую уделить безопасности банковских данных, которые никому нельзя сообщать, — отмечает Андрей Васильев. — Когда у ребёнка есть собственная карта, ему проще учиться, как обращаться с деньгами. Он может следить за историей своих расходов, планировать бюджет, делать и получать переводы, открывать накопительные счета и получать кэшбэк, видеть выгоду тех или иных действий.

Как соблюдать баланс между контролем и доверием

Детскую карту можно привязать к кошельку родителя и тогда у него с ребёнком будет общий баланс. Ещё можно открыть для ребёнка отдельный кошелёк, введя свои данные, тогда баланс будет раздельный. Этот вариант подходит для детей постарше.

— В любом случае вы сможете следить за детскими тратами. На сайте или в приложении можно устанавливать лимиты и смотреть, сколько денег тратит ребёнок и на что, можно подключить СМС или пуш-уведомления об операциях. Если что-то вас смутит, можно поговорить с ребёнком и дать ему финансовый совет, — говорит Андрей.

По его мнению, нужно не давить на ребёнка, а постараться подавать ему личный пример. Ведь в финансовых вопросах, как и в других сферах жизни, дети зачастую равняются на родителей и других близких взрослых.

— Не стоит ждать от ребёнка определённого поведения, когда сам действуешь противоположным образом. Если вы, например, часто совершаете импульсивные покупки и берёте в долг, вам будет сложнее научить ребёнка планировать расходы и копить. На мой взгляд, эффективнее быть честными — и с самими собой, и с детьми. Замечать не только их ошибки, но и свои, и по возможности их исправлять, — подытожил эксперт ЮMoney.

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