Зеленые жигули сбили 17-летнего подростка на мотоцикле в Новосибирске

ДТП с участием мотоциклиста произошло на улице Новоуральской в Калининском районе города. Женщина за рулем ВАЗа на перекрестке при повороте налево не уступила дорогу молодому байкеру. От удара двухколесный буквально впечатало в бок Жигулей.

Несовершеннолетнего парня на карете скорой помощи с места происшествия доставили в больницу. Характер травм уточняется.

― На месте работает экипаж ДПС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, ― добавили в госавтоинспекции региона.

С наступлением лета в Новосибирске учащаются случаи аварий с участием мотоциклистов. Инспекторы напоминают родителям, что выезжать на дорогу без водительского удостоверения и управлять транспортным средством до 18 лет опасно и незаконно.

Многие мамы и папы покупают подросткам спортивные байки и мотоциклы, не задумываясь о том, что ставят под угрозу не только их жизнь и здоровье, но и безопасность других участников дорожного движения.

Ранее редакция рассказывала, что в ДТП на трассе «Иртыш» погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.