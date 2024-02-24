Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на Адриена Лежена в Новосибирске

Ночью произошел пожар на четвертом этаже в пятиэтажном доме на улице Адриена Лежена (Дзержинский район) в Новосибирске. Вызов о возгорании поступил в 01.27 местного времени, уже через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты и карета скорой, сообщает ГУ МЧС по региону.

Горела квартира, предварительная площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Во время проверки помещений спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни. Один из них находился в горящей квартире.

— Из соседних квартир сотрудники МЧС России спасли 9 человек при помощи спасательных устройств. Из них семья: двое взрослых и двое детей не пострадали. Пяти жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, — уточнили в ведомстве.

17 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Для них был организован пункт временного размещения в детском саду.

Причины и обстоятельства произошедшего будут выяснены следственной оперативной группой. В состав группы вошли следователи Следственного комитета и дознаватели МЧС России.

Напомним, на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко сообщил, что в Новосибирске на 25% выросло количество пожаров в частном и многоэтажном секторе города. Только за минувшую неделю в частном секторе Новосибирска произошло 29 пожаров, 3 человек погибли. Причиной всех пожаров стало грубейшее нарушение мер безопасности при пользовании печами и курении.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ликвидировано открытое горение складов на Петухова. В тушении пламени был задействован пожарный поезд.