На смену лютым морозам в Новосибирскую область придет потепление

В Новосибирской области 30-градусные морозы сменятся теплой погодой.

В выходные, 24 и 25 февраля, ночные температуры составят -24 -26 градусов. Днем в субботу столбик термометра поднимется до -15 -17, а уже в воскресенье воздух прогреется до -12 -14 градусов. Местами возможен небольшой снег.

В начале следующей рабочей неделе температура воздуха в регионе повысится.

По прогнозам синоптиков, ночью в понедельник, 26 февраля, ожидается до -16 -18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -10 -12. Местами пройдет небольшой снег.

Ранее редакция сообщала о том, что более 3,6 тысяч детей не попали в школы из-за морозов в Новосибирской области.