Открытое горение складов на Петухова в Новосибирске ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Кировском районе Новосибирска. Чтобы предотвратить повторное возгорание, сотрудники МЧС проливают и разбирают обгоревшие конструкции.

— Для этого от пожарного поезда проложили магистральные линии для бесперебойный подачи воды, — пояснили в ведомстве.

Напомним, пожар на складах на улице Петухова вспыхнул 23 февраля около 7 утра. Горело кирпичное здание, поделенное на три отсека, в которых хранились продукты, палеты и металлические изделия.

На ликвидации пламени были задействованы 67 человек и 20 единиц техники и пожарный поезд. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске увеличился рост «пьяных» пожаров.