Открытое горение складов на Петухова в Новосибирске ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Кировском районе Новосибирска. Чтобы предотвратить повторное возгорание, сотрудники МЧС проливают и разбирают обгоревшие конструкции.
— Для этого от пожарного поезда проложили магистральные линии для бесперебойный подачи воды, — пояснили в ведомстве.
Напомним, пожар на складах на улице Петухова вспыхнул 23 февраля около 7 утра. Горело кирпичное здание, поделенное на три отсека, в которых хранились продукты, палеты и металлические изделия.
На ликвидации пламени были задействованы 67 человек и 20 единиц техники и пожарный поезд. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске увеличился рост «пьяных» пожаров.
Фото, видео: ГУ МЧС по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru