Серьезное ДТП произошло ночью на пересечении улиц Римского-Корсакова и Титова в Новосибирске

В полночь 24 февраля на пересечении улиц Римского-Корсакова и Титова в Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Оба транспортные средства оказались полностью уничтожены.

— Водитель Kia Rio 1994 года рождения ехал по улице Титова со стороны Станиславского, и на перекрёстке начал движение на запрещающий сигнал светофора. Напротив дома 12 по улице Титова мужчина столкнулся с автомобилем Мерседес GLC, который двигался по улице Римского-Корсакова, — уточнили в ГИБДД.

Водитель Kia был госпитализирован. О состоянии второго автомобилиста не сообщается. На месте аварии работают медики, полицейские и сотрудники МЧС.

Ранее редакция сообщала, что смертельное ДТП произошло в ночь на 23 февраля на Восточном шоссе в Новосибирске. Пассажирка иномарки с различными травмами госпитализирована.