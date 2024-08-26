Два человека погибли в ночном ДТП на трассе под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло ночью 26 августа на автодороге Р-254 «Иртыш» в направлении города Обь. Водитель Тойоты выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Sitrak». От удара седан откинуло в левый кювет. Легковушка за считанные секунды превратилась в груду металла. Пассажир и шофер иномарки получили травмы несовместимые с жизнью.

― В результате ДТП погибли 64-летний водитель и его пассажирка, которой на вид около 60 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ― прокомментировали в ГАИ по Новосибирской области.

Автоинспекторы просят водителей быть более внимательными на дороге, особенно в темное время суток.