Глава Станционного сельсовета под Новосибирском разрушил забор в Райском саду

Следователи СК привлекли к уголовной ответственности по статье «Превышение должностных полномочий» главу администрации Станционного сельского совета Фанира Хабибуллина.

― Следствием установлено, в период с августа 2022 по июль 2023 года подозреваемый распорядился осуществить демонтаж принадлежащего гражданину металлического ограждения. В результате превышения должностных полномочий собственнику имущества был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, ― прокомментировали в СУ СК по Новосибирской области.

Забор, который приказал демонтировать чиновник принадлежал местному жителю. Ранее ограждение было безвозмездно передано мужчине товариществом собственников недвижимости «Райский сад». Глава, желая обратить в собственность администрации чужое имущество, распорядился демонтировать данный объект и доставить его на территорию сельсовета.

Владелец забора был возмущен этими действиями и пожаловался на Хабибуллина в СК.

― В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, ― добавили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Новосибирской области.