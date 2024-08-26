В поселке под Новосибирском построят школу с цифровым производством

Минстрой Новосибирской области объявил тендер на по выбору подрядчика для строительства школы под Новосибирском в поселке Кудряшовский. Расчетная емкость школы — 550 мест. Строительство будет финансироваться из бюджета Новосибирской области. Ориентировочная площадь здания — 13 тысяч кв метров. В школе, помимо привычных кабинетов, должно быть предусмотрено помещение под нужды «Юнармии», издательский центр, центр детских инициатив, лаборатория прототипирования (цифровое производство) и т.д.

Стартовая цена контракта — 909 млн рублей, предполагаемая стоимость объекта, указанная в документах, — 1,07 млрд рублей. Объект должен быть сдан в декабре 2025 года.

Напомним, в Новосибирске сорвано строительство шести концессионных школ. В ряде районов города в школы набирают 13-14 первых классов.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске выявили картель при создании военно-патриотического лагеря за 1.5 млрд рублей.