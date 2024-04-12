Два человека погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском

В страшном ДТП на трассе под Новосибирском погибли двое мужчин. Авария произошла около 11.55 12 апреля на автодороге Н-1505.

По информации Госавтоинспекции, 52-летний мужчина за рулем Mitsubishi Outlander ехал со стороны санатория «Краснозерский» в направлении села Красный Хутор. На 2-м километре дороги он выехал на встречную полосу, где столкнулся по касательное с Nissan Liberty, под управлением 33-летней женщины. После этого водитель-нарушитель потерял управление и Mitsubishi улетел с дороги в кювет.

— В результате аварии водитель Mitsubishi и его 41-летний пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия. Второй пассажир — 52-летний мужчина доставлен в районную больницу, характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

Инспекторы отметили, что в Nissan никто не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о смертельном ДТП с участием грузовиков на трассе К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Водитель грузовика Hino погиб, врезавшись в стоявший на обочине грузовой автомобиль MAN. Его пассажир отделался легким испугом и незначительными травмами.