В «Ауру» может зайти китайский ритейлер HEA

Китайский ритейлер Happy Easy Anyway (HEA) 2024 год планирует открыть первые магазины в торговых центрах под управлением девелоперской компании Malltech. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу девелопера. Первые точки HEA появятся в Перми и Уфе, затем в Екатеринбурге и Казани, есть планы по выходу в Магнитогорск. Ожидается, что эти магазины откроются во всех ТРК, которыми управляет Malltech. В Новосибирске это ТРЦ «Аура».

Группа HEA развивает несколько направлений бизнеса: производство одежды и аксессуаров для мужчин и женщин, ресторанный бизнес, сфера культуры, а также гостиничный бизнес. В Китае у компании открыто около 200 магазинов.

В перспективе HEA планирует открывать в России кофейни, мини-гостиницы, хостелы, лингвистические студии обучения китайскому языку HEA language, с полной интеграцией в китайскую культуру.

Как отмечают эксперты, опрошенные газетой «Известия», в Россию также вышел бутик китайской премиальной марки женской одежды Ellassay одноименной мультибрендовой группы. Он занимает площадки ушедших люксовых брендов. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил изданию, что есть и другие китайские магазины масс-маркет, которые развиваются неспешно: Anta, Li Ning, Xiomi и т.д. Их темпы открытия эксперт оценил в десятки магазинов.

Malltech (Ранее «РосЕвроДевелопмент»)– российская девелоперская компания, которая строит современные торгово-развлекательные центры, управляет ими и разрабатывает для них инфраструктуру. Управляет ТРЦ «Планета» в Красноярске, Уфе, Новокузнецке, Перми, ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге и ТРЦ «Аура» в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что товары из Сибири будут поступать в Китай под брендом «Большая Сибирь».