Пособника экс-главы УЭБиПК МВД Вялкова освободили в зале суда в Новосибирске

В Новосибирске суд избрал меру пресечения Денису Арисову, обвиняемому в посредничестве получении взяток. Он был задержан по делу бывшего начальника УЭБиПК МВД Владимира Вялкова.

— Постановлением суда избрана мера пресечения в отношении Дениса Арисова, обвиняемого пособничестве взяточничеству в особо крупном размере, в виде запрета определенных действий, — сообщили в Центральном районном суде.

Обвиняемого освободили в зале суда.

Напомним, Владимира Вялкова арестовали сегодня, 12 апреля, по делу о получении взяток в особо крупных размерах от производителей контрафактного алкоголя. В СИЗО экс-борцу с коррупцией придется провести как минимум до 9 июня. О задержании Вялкова в его роскошном особняке в поселке «Озерный» под Новосибирском стало известно 11 апреля.