Смертельное ДТП с участием грузовиков произошло на трассе под Новосибирском

Один человек погиб, другой травмирован в аварии на трассе К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области около 5 утра 22 марта.

По информации Госавтоинспекции региона, 44-летний мужчина за рулем грузовика Hino ехал со стороны Кемерово. На 100 километре трассы он врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль MAN.

— В результате столкновения водитель Hino получил травмы, не совместимые с жизнью. Его 59-летний пассажир отделался ссадинами и ушибами, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что один человек погиб, другой с травмами госпитализирован после аварии на трассе К-19Р в Тогучинском районе Новосибирской области.