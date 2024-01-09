Два человека пострадали в пожаре в общежитии в Новосибирске

Двое мужчин пострадали в пожаре в пятиэтажке в Первомайском районе Новосибирска.

По информации регионального МЧС, ЧП произошло поздно вечером 8 января в одной из комнат общежития на Ученической, 4.

— Пожарный расчет выехал на место после поступившего на пульт диспетчера сообщения, в 23:54. Горела комната на 1-м этаже площадью 20 кв. метров, в комнате горели домашние вещи, в квартире плотное задымление, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

До прибытия спасателей жильцы общежития из загоревшейся комнаты вынесли двух мужчин: 43 и 49 лет — оба получили сильные ожоги и были госпитализированы в реанимацию ожогового центра ГНОКБ.

Самостоятельно покинули здание 20 человек. Пожар был полностью ликвидирован в 0:30 часов.

Ранее редакция сообщала о пожаре в Калининском районе Новосибирска, где из-за фейерверка загорелся балкон одной из квартир.