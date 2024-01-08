Балкон дома загорелся из-за фейерверка в Новосибирске

Балкон жилого дома в Калининском районе загорелся в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Возгорание произошло по адресу на улице Макаренко, 52.

— Горел балкон открытым огнём на 3 этаже, — отметили в сообщении.

По данным МЧС, горели домашние вещи на балконе, людей в квартире не было.

Два человека эвакуировались самостоятельно. Пожар оперативно был потушен.

В паблике «АСТ-54», одна из жительниц дома рассказала, что виной всему стал фейерверк.

— У меня есть видео с камеры домофона. Видно, что семья с двумя детьми установила салют по окнами, поджигал, естественно, мужчина, — отметила в сообщении сибирячка.

После старта хлопушка наклонилась и начала стрелять в дом. Искра попала на балкон и подожгла вещи. В доказательство своих слов женщина поделилась видео.

Ранее редакция сообщала о том, что прохожий спас из горящего дома четверых подростков в Новосибирске.