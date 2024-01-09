Небывалый за последние 30 лет урожай картофеля собрали в России в 2023

В минувшем году нашей стране удалось собрать примерно 8,6 млн тонн картофеля. Такой показатель оказался рекордным за последние 30 лет, сообщила пресс-служба отечественного Минсельхоза.

Самую большую долю урожая собрали в Брянской, Тульской, Московской, Астраханской и Нижегородской областях.

В ведомстве отметили, что значительную роль сыграла реализация федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства», в рамках которого малым и крупным формам хозяйствования были выделены субсидии.

— В прошлом году финансирование [в рамках федерального проекта] составило 4,6 миллиарда рублей, что практически в два раза больше объема годом ранее, — добавили в Минсельхозе.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирский производитель овощей в три раза ускорил упаковку продукции.