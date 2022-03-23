Два директора школы заявились на мандат Александра Морозова

Избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Заксобрания по округу №8 (Доволенский, Каргатский, Убинский, Чулымский и Кочковский районы) директора Мошковской школы №2 Николая Завалишина. Он выдвинут региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Об этом сообщает сайт областного избиркома. Напомним, в 2020 году Николай Завалишин, также выдвинутый справороссами, уже боролся за мандат на округе.

Ранее избирком зарегистрировал в качестве кандидата еще одного директора школы — коммуниста Алексея Горлача, возглавляющего школу в селе Баган Доволенского района.

126703 Возможные кандидаты от других партий пока не зарегистрированы. Напомним, что участие еще одного бюджетника анонсировали областные единороссы. Речь идет о бывшем министре социального развития области Ярославе Фролове, в настоящее время главвраче больницы №34. Как сообщают основные оппоненты единороссов — коммунисты — экс-чиновник еще до официальной регистрации уже, по сути, ведет агиткампанию, позиционируя себя перед жителями округа как кандидат.

— Удивление местных жителей вызвал тот факт, что бывший министр Ярослав Фролов проводил в районе с местными чиновниками встречи, на которых представлялся кандидатом в депутаты на довыборах в Законодательное собрание, — в частности сообщается на сайте реготделения КПРФ со ссылкой на собственные источники в Каргатском районе. — Господин Фролов с осени 2021 года является главным врачом новосибирской городской больницы №34, и его должностные обязанности вряд ли могут быть связаны с посещением Каргатского района. Запрос в Минздрав региона отправлен. Кроме того, настороженность вызывает информация от местных жителей о том, что на встречи чиновника возили автомобилем районной администрации.

Напомним, что округ стал вакантным после сдачи мандата теперь уже бывшим председателем комитета по энергетике и ЖКХ, единороссом Александром Морозовым, в настоящее время он является подозреваемым по уголовному делу.

Довыборы депутата Заксобрания пройдут 22 мая 2022 года.