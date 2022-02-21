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Кто поборется за мандат Александра Морозова?

  • 21/02/2022, 19:00
Автор:
Новости Новосибирской области
Все основные партии в ближайшее время определятся с кандидатами, а некоторые уже негласно ведут агиткампанию на округе.

В ближайшее время основные политические партии определятся с претендентами на мандат Заксобрания по округу №8 (Каргатский, Чулымский Убинский, Мошковский районы). Он стал «бесхозным» после ухода из депутатов Александра Морозова (занимал должность председателя комитета по строительству и ЖКХ). По информации областной избирательной комиссии, довыборы по округу должны состояться в мае.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией на территории региона голосование пройдет 20, 21, 22 мая, передает сайт областной избирательной комиссии слова ее председателя Ольги Благо.

Новости Новосибирска

Александру Морозову нашли замену

В настоящее время облизбирком провел встречу с представителями политических партий.

На совещании обсудили вопросы назначения дополнительных региональных и муниципальных выборов, которые пройдут в мае, порядок выдвижения и регистрации кандидатов, сбора подписей, особенности голосования, сообщают в избиркоме.

Что касается возможных партийных кандидатов, то однопартийцы выбывшего Морозова по «Единой России» уже предварительно определились, кто будет представлять партию в борьбе за мандат экс-министр труда и социального развития области, ныне главврач больницы №34 Ярослав Фролов. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил первый заместитель секретаря областных единороссов, вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

Человек уважаемый, опытный, его имя на слуху, говорит Панферов о Фролове. Будет создан избирательный штаб, на следующей неделе все будет окончательно известно.

Собеседник редакции подтвердил ранее появившуюся информацию о, по сути, уже начавшейся агиткампании.

Мы проводим анализ состояния дел, смотрим наши возможности, рассказывает Панферов. Происходят встречи с активом «Единой России», обсуждаем самые животрепещущие вопросы и проблемы, чтобы ввести нашего кандидата в обстановку и сформировать предложения перед исполнительной властью, чтобы эти проблемы были решены с ближайшее время при помощи кандидата и, надеюсь, в будущем депутата.

В реготделении «серебряного» призера выборов по данному округу КПРФ намерены сделать ставку на привязку кандидата к местности. По словам секретаря реготделения партии Владимира Сабалевского, на выборах кандидатом по округу станет его житель. С конкретной кандидатурой партия определится в ближайшие дни. Не исключено, что речь может идти о депутате Каргатского районного совета Николае Кирильчике, в 2020 году уже выдвигавшемся в Заксобрание области. Он получил 3,2 тысячи голосов избирателей при 11,4 тысячи голосов у единоросса Морозова.

На местных делают ставку и в «Справедливой России». Об этом редакции сообщил лидер областных справороссов, депутат Госдумы Александр Аксененко.

Будем выдвигать кандидата, говорит Аксененко. С кандидатом определимся 2 марта — на съезде регионального отделения «Справедливой России». До этого говорить о кандидатах преждевременно. Есть несколько претендентов, которые хотят участвовать. Предпочтение отдаем людям, имеющим прописку на округе.

В 2020 году справороссов на выборах представлял директор Мошковской школы №2 Николай Завалишин (1,3 тысячи голосов).

В реготделении ЛДПР карты не раскрывают до окончательного утверждения кандидата. Об этом сообщил координатор реготделения партии Александр Щербак.

Пока идут внутрипартийные процедуры, кандидата не готов назвать, сообщает Щербак. Предстоят согласовательные процедуры с федеральным руководством партии, которые пройдут в марте. Рассматриваем нескольких кандидатов.

При этом, по словам собеседника Infopro54, маловероятно, что от партии выступит ее кандидат 2020 года, депутат Доволенского райсовета, предприниматель Сергей Томин.

В партии «Родина», по информации источника редакции в политических кругах, ожидают решения по участию в выборах и возможному кандидату от лидера реготделения партии Вячеслава Илюхина. Получить его комментарий во время подготовки публикации не удалось. В 2020 году от «Родины» на округе выдвигался фермер Валерий Турков (1,7 тысячи голосов).

Напомним, что Александр Морозов сдал мандат в июле прошлого года, будучи подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.

В сентябре текущего года, в единый день голосования, должны состояться довыборы в Заксобрание по избирательному округу №4. Представлявший округ главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский («Единая Россия») в сентябре прошлого года были избран депутатом Государственной Думы.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : заксобрание депутат выборы власть


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