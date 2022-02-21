Кто поборется за мандат Александра Морозова?

В ближайшее время основные политические партии определятся с претендентами на мандат Заксобрания по округу №8 (Каргатский, Чулымский Убинский, Мошковский районы). Он стал «бесхозным» после ухода из депутатов Александра Морозова (занимал должность председателя комитета по строительству и ЖКХ). По информации областной избирательной комиссии, довыборы по округу должны состояться в мае.

— В связи с непростой эпидемиологической ситуацией на территории региона голосование пройдет 20, 21, 22 мая, — передает сайт областной избирательной комиссии слова ее председателя Ольги Благо.

— На совещании обсудили вопросы назначения дополнительных региональных и муниципальных выборов, которые пройдут в мае, порядок выдвижения и регистрации кандидатов, сбора подписей, особенности голосования, — сообщают в избиркоме.

В настоящее время облизбирком провел встречу с представителями политических партий.

Что касается возможных партийных кандидатов, то однопартийцы выбывшего Морозова по «Единой России» уже предварительно определились, кто будет представлять партию в борьбе за мандат — экс-министр труда и социального развития области, ныне главврач больницы №34 Ярослав Фролов. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил первый заместитель секретаря областных единороссов, вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

— Человек уважаемый, опытный, его имя на слуху, — говорит Панферов о Фролове. — Будет создан избирательный штаб, на следующей неделе все будет окончательно известно.

Собеседник редакции подтвердил ранее появившуюся информацию о, по сути, уже начавшейся агиткампании.

— Мы проводим анализ состояния дел, смотрим наши возможности, — рассказывает Панферов. — Происходят встречи с активом «Единой России», обсуждаем самые животрепещущие вопросы и проблемы, чтобы ввести нашего кандидата в обстановку и сформировать предложения перед исполнительной властью, чтобы эти проблемы были решены с ближайшее время при помощи кандидата и, надеюсь, в будущем — депутата.

В реготделении «серебряного» призера выборов по данному округу — КПРФ — намерены сделать ставку на привязку кандидата к местности. По словам секретаря реготделения партии Владимира Сабалевского, на выборах кандидатом по округу станет его житель. С конкретной кандидатурой партия определится в ближайшие дни. Не исключено, что речь может идти о депутате Каргатского районного совета Николае Кирильчике, в 2020 году уже выдвигавшемся в Заксобрание области. Он получил 3,2 тысячи голосов избирателей при 11,4 тысячи голосов у единоросса Морозова.

На местных делают ставку и в «Справедливой России». Об этом редакции сообщил лидер областных справороссов, депутат Госдумы Александр Аксененко.

— Будем выдвигать кандидата, — говорит Аксененко. — С кандидатом определимся 2 марта — на съезде регионального отделения «Справедливой России». До этого говорить о кандидатах преждевременно. Есть несколько претендентов, которые хотят участвовать. Предпочтение отдаем людям, имеющим прописку на округе.

В 2020 году справороссов на выборах представлял директор Мошковской школы №2 Николай Завалишин (1,3 тысячи голосов).

В реготделении ЛДПР карты не раскрывают до окончательного утверждения кандидата. Об этом сообщил координатор реготделения партии Александр Щербак.

— Пока идут внутрипартийные процедуры, кандидата не готов назвать, — сообщает Щербак. — Предстоят согласовательные процедуры с федеральным руководством партии, которые пройдут в марте. Рассматриваем нескольких кандидатов.

При этом, по словам собеседника Infopro54, маловероятно, что от партии выступит ее кандидат 2020 года, депутат Доволенского райсовета, предприниматель Сергей Томин.

В партии «Родина», по информации источника редакции в политических кругах, ожидают решения по участию в выборах и возможному кандидату от лидера реготделения партии Вячеслава Илюхина. Получить его комментарий во время подготовки публикации не удалось. В 2020 году от «Родины» на округе выдвигался фермер Валерий Турков (1,7 тысячи голосов).

Напомним, что Александр Морозов сдал мандат в июле прошлого года, будучи подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.

В сентябре текущего года, в единый день голосования, должны состояться довыборы в Заксобрание по избирательному округу №4. Представлявший округ главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский («Единая Россия») в сентябре прошлого года были избран депутатом Государственной Думы.