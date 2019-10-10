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Два года условно получил бывший глава Татарского района, превысив должностные полномочия

Он приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
  • 10/10/2019, 14:30
Два года условно получил бывший глава Татарского района, превысив должностные полномочия

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего главы Татарского района Новосибирской области по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

Следствием установлено, что в бюджете Татарского района Новосибирской области на 2013 год были утверждены денежные средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа, а также на мероприятия по строительству служебного жилья для граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области. В 2013 году по итогам проведения 5 открытых аукционов между администрацией Татарского района и ОАО Корпорация «СтройСиб» были заключены 5 муниципальных контрактов на строительство 37 квартир в двух многоквартирных домах. При этом в нарушение действующего законодательства государственная регистрация 3 заключенных муниципальных контрактов произведена не была.

— Глава Татарского района Новосибирской области, достоверно зная о том, что оплата предусмотренной договором цены производится только после принятия объекта долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, что муниципальные контракты не зарегистрированы в установленном законом порядке,  приемка работ по строительству многоквартирных домов не осуществлялась и оснований для оплаты денежных обязательств не имелось, лично подписал реестры платежных поручений на сумму более 35 млн рублей и денежные средства были перечислены в ОАО Корпорация «СтройСиб», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что после получения денежных средств ОАО Корпорация «СтройСиб» обязательства по муниципальным контрактам не исполнило, объекты строительства не построены и в эксплуатацию не введены, срок исполнения обязательств по муниципальным контрактам истек, а в 2015 году ОАО Корпорация «СтройСиб» признана банкротом.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Приговором Татарского районного суда Новосибирской области Валерий Носков приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

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