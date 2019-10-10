Заплатил за обучение – получил повышенный кэшбэк

«Сюрпризом» стала категория «Школы, университеты, колледжи». За безналичные расчеты с предприятиями, попадающими в данную категорию, держателям карт Банка «Левобережный» (ПАО) будет начислен повышенный кэшбэк.
Размер кэшбэка по категории «Сюрприз» составляет:
— 10% для премиальных дебетовых карт Visa Infinite, Masterсard Black Edition, Masterсard Platinum, Visa Platinum, «МИР» Премиум*;
— 5% для кредитных карт Visa, Masterсard** и дебетовых карт «МИР», Visa и Masterсard***.
Выплата кэшбэка за сентябрь будет осуществлена не позднее 10.10.2019 г.
Подробную информацию уточняйте в офисах Банка «Левобережный» и по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555.
*но не менее 250 рублей и не более 5000 рублей, независимо от количества операций за календарный месяц.
**но не менее 150 рублей и не более 1000 рублей (минимальное количество операций в месяц – от 15 шт.).
***но не менее 100 рублей и не более 1000 рублей (минимальное количество операций в месяц – 15 шт.) Для начисления кэшбэка по дебетовым картам «Мир», Visa и Mastercard, клиенту необходимо использовать мобильное приложение BL-online.ru минимум 1 раз в месяц.
Фото: пресс-служба банка
Популярное с сайта