Заплатил за обучение – получил повышенный кэшбэк

«Сюрпризом» стала категория «Школы, университеты, колледжи». За безналичные расчеты с предприятиями, попадающими в данную категорию, держателям карт Банка «Левобережный» (ПАО) будет начислен повышенный кэшбэк.

Размер кэшбэка по категории «Сюрприз» составляет:

— 10% для премиальных дебетовых карт Visa Infinite, Masterсard Black Edition, Masterсard Platinum, Visa Platinum, «МИР» Премиум*;

— 5% для кредитных карт Visa, Masterсard** и дебетовых карт «МИР», Visa и Masterсard***.

Выплата кэшбэка за сентябрь будет осуществлена не позднее 10.10.2019 г.

Подробную информацию уточняйте в офисах Банка «Левобережный» и по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555.

*но не менее 250 рублей и не более 5000 рублей, независимо от количества операций за календарный месяц.

**но не менее 150 рублей и не более 1000 рублей (минимальное количество операций в месяц – от 15 шт.).

***но не менее 100 рублей и не более 1000 рублей (минимальное количество операций в месяц – 15 шт.) Для начисления кэшбэка по дебетовым картам «Мир», Visa и Mastercard, клиенту необходимо использовать мобильное приложение BL-online.ru минимум 1 раз в месяц.

Фото: пресс-служба банка