Новосибирская новостройка названа лучшим проектом в национальном конкурсе

Дом на реке «Маяк» признан лучшим строящимся жилым комплексом комфорт-класса, сообщили в пресс-службе новосибирского девелопера «Группа Мета». Результаты конкурса стали известны 9 октября в ходе проведения ежегодного Санкт-Петербургского Международного жилищного конгресса.

— Создавая этот объект, мы думали о людях, которые будут в нем жить — чтобы им было по-настоящему комфортно. Для этого каждая деталь: продуманные планировки с гардеробными, ливингами и master-bedroom, просторные холлы, колясочные, велосипедные, кладовые и даже мойки для мытья лап. И главное, атмосфера — виды на реку, на мосты, европейские фасады, — говорит исполнительный директор УК «Группа Мета» Елена Астахова.