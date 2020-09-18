Большое расследование: чем воняет в Новосибирске?

Известные новосибирские общественники Алексей Носов, Владимир Кириллов и Владимир Митрофанов опубликовали в соцсети Facebook документальный ролик — расследование о причине образования неприятного запаха, который довольно часто встречает гостей, прилетающих в Новосибирск через аэропорт Толмачево. Нередко его ощущают даже жители центральной части города.

По версии общественников, причиной образования запаха является АО «Продо Птицефабрика Чикская» (100% принадлежит правительству Новосибирской области), а именно нелегальная свалка для хранения помета, который образуется на предприятии. По этой ситуации авторы ролика обещали инициировать проверку. Еще один источник запаха, по словам общественников, — компания Mars. Они уверены, что на предприятии запах возникает при производстве костной муки. Третий источник — Левобережный полигон утилизации ТКО. Общественники заявили, что по полигону не установлена санитарно-защитная зона. Для ее утановки МУП «Спецавтохозяйство» должно обратиться в Роспотребнадзор.

Авторы фильма обещают, что ролик — первая часть большого расследования, которое они развернули в Новосибирске, чтобы выяснить чем воняет на левом и правом берегу, а также в конкретных районах города.

В ролике ни слова не говорится о Кудряшовском мясокомбинате. Напомним, по версии мэрии Новосибирска, депутатов горсовета, а также аэропорта «Толмачево» именно это предприятие может являться основным источником неприятных запахов. Сейчас мониторинг ситуации ведут департамент ЖКХ и комитет по экологии мэрии Новосибирска.

Иллюстрация для материала – кадр из ролика, подготовленного общественниками