Два кладбища уходят под воду в Новосибирске: никто не жалуется

Резкое потепление стало причиной подтоплений двух погостов в Новосибирске. Паводок добрался до могил. Вода залила захоронения на «Заельцовском» и «Южном» кладбищах. Фотографии потопа появились в социальных сетях.
На кадрах видно, что к могилам стало практически невозможно подобраться. В мэрии пояснили, что держат ситуацию на контроле.
― В качестве мер борьбы с данными подтоплениями на территории кладбищ обустроены дренажные колодцы, куда происходит отвод талых вод, ― цитирует ответ МКУ «Ритуальные услуги» издание Сибкрай.ru.
Чиновники сообщают, что на данный момент воду откачивают помпой, острая ситуация устранена. Отмечается, что от горожан никаких жалоб не поступало.
Источник фото: подписчики паблика «Инцидент» в ВКонтакте.
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