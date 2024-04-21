Два кладбища уходят под воду в Новосибирске: никто не жалуется

Резкое потепление стало причиной подтоплений двух погостов в Новосибирске. Паводок добрался до могил. Вода залила захоронения на «Заельцовском» и «Южном» кладбищах. Фотографии потопа появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что к могилам стало практически невозможно подобраться. В мэрии пояснили, что держат ситуацию на контроле.

― В качестве мер борьбы с данными подтоплениями на территории кладбищ обустроены дренажные колодцы, куда происходит отвод талых вод, ― цитирует ответ МКУ «Ритуальные услуги» издание Сибкрай.ru.

Чиновники сообщают, что на данный момент воду откачивают помпой, острая ситуация устранена. Отмечается, что от горожан никаких жалоб не поступало.