Подростки отправили в нокаут мужика без трусов в Новосибирске

Мужчина вышел из квартиры, чтобы успокоить молодежь в подъезде и шокировал их своим внешним видом.

Сибиряк в халате и без нижнего белья попал под горячую руку компании подростков.

Молодые люди шумели в подъезде жилого дома на улице Сотникова в Новосибирске. К подросткам вышел один из жильцов квартиры. Предположительно, он был пьян, поэтому вел себя странно.

― Сначала он делал замечания и что-то предъявлял, а потом стал кидаться в драку. Парни его успокоили. Одним ударом мужчина был сбит и упал на пол, ― рассказывают в социальных сетях соседи.

После потасовки молодежь убежала. Будет ли сибиряк писать заявление в полицию по факту побоев – не известно. Возможно, что протрезвев, он постесняется предъявлять правоохранителям видео, опубликованное в интернете, так как и к нему могут возникнуть ожидаемые вопросы относительно его внешнего вида.