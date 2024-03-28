Два новых детских сада появятся в Заельцовском районе Новосибирска

ООО Специализированный застройщик «Первый» (входит в ГК «ПОЛЯКОВ») заключило с мэрией Новосибирска соглашения на проектирование зданий двух детских садов. По условиям соглашения, застройщик за счет собственных средств осуществляет проектирование детских садов, проводит экспертизу и безвозмездно передает проекты с положительным заключением муниципалитету.

Детских сад на 320 мест появится в микрорайоне Родники. Он будет расположен на ул. Тюленина, 36, вблизи Квартала «Основатели», где в конце марта стартовало строительство третьего дома.

Второй детский сад будет построен на месте старого корпуса детского сада № 46 в микрорайоне Стрижи (по улице Кубовая, 102а). Он сможет принять 350 ребятишек.

— Мы заботимся о развитии современной социальной инфраструктуры в локациях, где ведём строительство, и рассчитываем в партнёрстве с муниципалитетом обеспечить потребности будущих новосёлов, — комментирует генеральный директор ГК Илья Поляков.

Напомним, в марте 2024 года ГК «ПОЛЯКОВ» приступила к строительству первой очереди Миниполиса «Фора» на улице Фадеева. Здесь в рамках договора с мэрией Новосибирска о комплексном развитии территории Группа компаний за свой счёт проектирует здание еще одного детского сада на 180 мест.

Ранее редакция сообщала, что за проектирование детского сада в Клюквенном Новосибирская область предложила 14 млн рублей.