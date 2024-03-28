С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС

В соответствии с постановлением российского правительства, с 1 апреля в стране, чтобы быть допущенным к сдаче экзамена на знание ПДД и получить водительское удостоверение в обязательном порядке потребуется предоставить СНИЛС, сообщает агентство РИА Новости.

Исключение будет сделано для только для некоторых категорий гослиц и их близких, которые не являются россиянами и не имеют страхового номера индивидуального лицевого счета.

Помимо этого, будущие водители авто обязаны предоставить заверенный нотариусом перевод иностранных документов на русский язык.

Изменения коснутся также замены водительского удостоверения. В таких случаях госавтоинспекция тоже будет запрашивать информацию о СНИЛС у заявителя.

Ранее редакция сообщала о законах, вступающих в силу в апреле.