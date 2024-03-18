За проектирование детского сада в Клюквенном Новосибирская область предложила 14 млн рублей

В Новосибирской области объявлен конкурс на проектирование детского сада на 225 мест в микрорайоне «Клюквенный» Заказчиком выступает АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило конкурс.

Согласно конкурсной документации, под строительство детского сада выделен земельный участок с кадастровым номером 54:35:041122:855 общей площадью 8 539 кв.метров на ул. Подневича в Калининском районе города Новосибирска. Его ориентировочная площадь 3600 кв. метров. Детский сад должен быть двухэтажным, допускается наличие третьего (верхнего технического) этажа.

В здании планируется разместить несколько групповых ячеек:

группы от 1,5 до 3-х лет (ранний возраст) — 60 мест (четыре группы по 15 мест);

группа от 3-х до 4-х лет (дошкольный возраст, младшие) — 40 мест (две группы по 20 мест);

группы от 4-х до 5-ти лет (дошкольный возраст, средние) — 50 мест (две группы по 25 мест);

группы от 5-ти до 6-ти лет (дошкольный возраст, старшие) — 50 мест (две группы по 25 мест);

группы от 6-ти до 7-ми лет (дошкольный возраст, подготовительная группа) – 25 мест (одна группа по 25 мест);

Проектом должны быть предусмотрены энергосберегающие лампы во внутреннем и наружном освещении, автоматическое закрывание входных дверей, приборы учета электрической, тепловой энергии и воды, датчики присутствия при освещении мест общего пользования, а также терморегулирующие клапаны на отопительных приборах.

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и быть разрешенными для применения в образовательных организациях.

— На первом этапе (комплексного освоения территории — Ред.) запланировано строительство двух детских садов на 225 мест каждый, школы на 1100 учеников, а также поликлиники, рассчитанной на 780 посещений в смену, — рассказал генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян.

Он добавил, что АО «АРЖС НСО» совместно с ГКУ НСО «УКС» и ГКУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза» в регионе разработаны задания на проектирование указанных выше социальных объектов для формирования базы типовых заданий на проектирование социальных объектов. Все они получили положительные заключения государственной экспертизы.

— Проектирование социальных объектов второго и третьего этапа реализации проекта, а также подобных объектов в рамках других проектов КРТ будет осуществляться теперь значительно быстрее, – отметил он.

Напомним, в микрорайоне «Клюквенный» в Калининском районе на площади более 200 га предполагается возведение более 1 млн кв. м жилья в виде многоквартирных домов одновременно со строительством детских садов и школ, объектов здравоохранения, спорта, созданием современной инженерно-транспортной инфраструктуры.

Цена контракта — 14,6 млн рублей.

Победитель конкурса определится 22 марта.

Ранее редакция сообщала, что 9,5 млрд рублей получит бюджет Новосибирской области от реализации земли в микрорайоне Клюквенный.