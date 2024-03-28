Надежда Болтенко назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в НСО

Конкурс по назначению на должность уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области был объявлен 9 января. До 22 февраля в региональный парламент поступило представление только на одного кандидата – действующего уполномоченного Надежду Болтенко. Представление было внесено губернатором Новосибирской области. Об этом сообщил на мартовской сессии первый зампредседателя Заксобрания, председатель конкурсной комиссии Андрей Панферов.

— Кандидатура Болтенко прошла согласование с уполномоченным по правам ребенка в РФ. Комиссия единогласно приняла решение рекомендовать сессии назначить Надежду Николаевну на должность уполномоченного, — сообщил Панферов. — Отсутствие альтернативы не является нарушением, так как конкурс проводился в соответствии с областным и федеральным законодательством.

В ходе тайного голосования за кандидатуру Надежды Болтенко голоса отдали 63 депутата регионального парламента: все принимавшие участие в голосовании.

С 2001 по 2014 годы Надежда Болтенко была депутатом Городского совета депутатов; председателем постоянной комиссии по социальным вопросам; заместителем председателя городского совета депутатов; председателем городского совета депутатов. С 2014 по 2018 годы членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации – представителем от правительства Новосибирской области. В 2017 году создала Совет отцов в Новосибирской области. С 2018 по 2019годы работала заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области. В 2019 году избрана на должность уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

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