Два пляжа Новосибирской области отметили федеральными знаками качества. Пляж парка-отеля «Хвоя», расположенный в сосновом бору на берегу Обского моря, и пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» на берегу озера Чаны получили наивысшую оценку — «синий флаг».

По словам заместителя министра экономического развития Новосибирской области Анны Павловой, основными критериями оценки пляжей для присвоения категорий являются чистота воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства, в том числе современных объектов санитарно-гигиенического назначения.

Кроме того, на всех пляжах должен быть пункт медицинской помощи и спасательные посты.

Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. Срок их действия — 3 года.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется по трем категориям. Высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории – зеленый флаг, III категории – желтый флаг.

Напомним, в 2024 году в Новосибирске и области будет работать 16 оборудованных пляжей, 20 санаториев, 109 баз отдыха и 50 детских лагерей. В регионе увеличивается количество локаций, где будут представлены подогреваемые бассейны: парк-отель «Хвоя», парк-отель «Поляна Verde», МОРЕ SPA в санатории «Сибиряк», парк-отель «Сосновый бор», «Мира Парк» и «Мира Термы», аквапарк «Лидер Лэнд», «Барвиха», отель «Борвиха», бальнеологический курорт PARUS medical resort & SPA, а также база отдыха « Маяк».

Статус Центрального пляжа Академгородка до сих пор не определен. В прошлом году он официально не работал, третий год подряд.

Ранее редакция сообщала, что СО РАН отказалось передать пляж в собственность мэрии Новосибирска. Переговоры по земельному участку ведутся с 2020 года.