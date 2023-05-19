В Новосибирске этим летом будут работать шесть официальных пляжей

В Новосибирске утвержден реестр пляжей и мест, запрещенных для купания. Соответствующее решение подписал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2023 году на территории города будут работать шесть оборудованных спасательными постами пляжей. Это четыре пляжа «У моря Обского» — «Каменный», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг», а также пляж «Звезда» в Академгородке и место на реке Обь со стороны парка «Бугринская роща».

Кроме оборудованных пляжей в реестр вошли 40 неорганизованных мест отдыха (обводнённые котлованы и озёра рядом с жилмассивами, стихийные пляжи вдоль рек Иня, Обь, а также на Обском водохранилище). Здесь установлены знаки «Купание запрещено».

Самый популярный у жителей Советского района и пригородов Новосибирска Центральный пляж Академгородка этим летом официально опыть будет закрыт, третий год подряд. Хотя, практика прошлых лет показывает, что в теплую погоду он переполнен отдыхающими. Дизайн-проект благоустройства территории Центрального пляжа в Академгородке общественники и представители мэрии обсуждали еще летом прошлого года.

Напомним, в этом году городские пляжи в Новосибирске планируют открыть 1 июня. Сейчас активно набираются сотрудники в ряды матросов-спасателей, которые будут дежурить в местах купания.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрии отдадут Центральный пляж Академгородка в безвозмездное пользование на три года.