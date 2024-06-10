Черная Фасоля ищет дом

Фасоля это безоговорочная любовь с первого взгляда. На неё невозможно смотреть без улыбки.

Единоличница, с другими кошками не уживается, они у нее вызывают только плохое настроение и проявление скверного характера. С людьми Фасоля ласковая, настоящая подружка, полноценный член семьи. Где вы, там и она. Умеет и практикует мурчать и подставлять пузико под почёсывания.

Прошлой зимой у Фасоли трагически погибли хозяева и совсем молоденькая кошечка отказалась на улице в мороз. Спустя короткое время ушки и часть хвостика остались на снегу.

Возраст примерно 2-2,5 года, обработана от паразитов, приучена к лотку с наполнителем и когтеточке, стерилизована, привита.

Находится в Новосибирске (Заельцовский район).

Звоните, приезжайте знакомиться +7 913 912-48-92