Черная Фасоля ищет дом

Фасоля это безоговорочная любовь с первого взгляда. На неё невозможно смотреть без улыбки.
Единоличница, с другими кошками не уживается, они у нее вызывают только плохое настроение и проявление скверного характера. С людьми Фасоля ласковая, настоящая подружка, полноценный член семьи. Где вы, там и она. Умеет и практикует мурчать и подставлять пузико под почёсывания.
Прошлой зимой у Фасоли трагически погибли хозяева и совсем молоденькая кошечка отказалась на улице в мороз. Спустя короткое время ушки и часть хвостика остались на снегу.
Возраст примерно 2-2,5 года, обработана от паразитов, приучена к лотку с наполнителем и когтеточке, стерилизована, привита.
Находится в Новосибирске (Заельцовский район).
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Фото: Галина Гобрик
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