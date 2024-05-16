СО РАН отказалось передать пляж в собственность мэрии Новосибирска

СО РАН и мэрия Новосибирска в очередной раз не смогли договориться о передаче Центрального пляжа в Академгородке.

Переговоры приостановлены из-за отказа руководства РАН подписывать договор безвозмездного пользования в той редакции, в которой стороне предложила Дирекция городских парков.

— С учетом позиции Территориального управления Росимущества региона относительно необходимости включения в текст договора пункта об отсутствии у ссудополучателя дальнейшего правопритязания на передаваемое федеральное имущество, осуществление передачи имущества в муниципальную собственность не представляется возможным, — объяснили Atas.Info в департаменте культуры города.

Центрального пляже нет в списках официальных, так как он не является местом для отдыха, а выполняет функцию защиты железной дороги от водохранилища. Земельный участок является федеральной собственностью, предоставленной в безвозмездное пользование СО РАН. Переговоры по передаче пляжа в собственность мэрии Новосибирска начались еще в 2020 году.

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