Два ребенка и женщина погибли в пожаре под Новосибирском

Трагедия произошла в Новосибирской области. В результате пожара погибли три человека.
В посёлке Посевная Черепановского района Новосибирской области произошёл пожар в двухквартирном доме. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела 37 лет женщины и двоих детей: 4-летнего мальчика и 5-летней девочки. По предварительным данным, в квартире, где произошёл пожар, проживали двое взрослых и шестеро детей.
Остальные дети успели покинуть горящее жилье. Также из второй квартиры на улицу вышли двое детей.
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение.
— На место следуют психологи МЧС России, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что более 170 пожаров произошло в Новосибирской области за неделю. Два человека погибли.
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