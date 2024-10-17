Два ребенка и женщина погибли в пожаре под Новосибирском

Трагедия произошла в Новосибирской области. В результате пожара погибли три человека.

В посёлке Посевная Черепановского района Новосибирской области произошёл пожар в двухквартирном доме. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела 37 лет женщины и двоих детей: 4-летнего мальчика и 5-летней девочки. По предварительным данным, в квартире, где произошёл пожар, проживали двое взрослых и шестеро детей.

Остальные дети успели покинуть горящее жилье. Также из второй квартиры на улицу вышли двое детей.

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение.

— На место следуют психологи МЧС России, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что более 170 пожаров произошло в Новосибирской области за неделю. Два человека погибли.