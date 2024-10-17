Адвокатам-мошенникам вынесли приговор в Новосибирске

В Заельцовском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу двух новосибирских адвокатов Дмитрия Ефимова и Аллы Журкиной. Обоих признали виновными в крупных мошенничествах.

На судебном заседании отличилась Журкина — в процесс она заявилась навеселе и с бутылкой коньяка. Разбуянившейся даме судья сделал замечание и получил в ответ порцию отборного мата. Во время оглашения приговора женщина вцепилась в мужа и разрыдалась.

Согласно материалам дела, весной 2022 года адвокаты Дмитрий Ефимов и Алла Журкина начали защищать киллера из 90-х Сергея Хомякова, обвиняемого в вымогательстве, и его подельника Данила Ашихмина. Подследственные находили в СИЗО. За 4,5 миллиона рублей защитники пообещали сожительнице Хомякова переквалифицировать статью обвинения с вымогательства на самоуправство и вынудить потерпевшего изменить показания. В этом ей якобы должны были помочь действующие сотрудники МВД и ФСБ.

Выполнять обещания юристы не собирались, а их подзащитный продолжал сидеть в следственном изоляторе.

Уголовное дело в отношении адвокатской парочки было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности новосибирского УФСБ.

— Оба фигуранта уголовного дела признаны виновными. Дмитрию Ефимову назначено 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Алле Журкиной назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вынесли приговор банде врачей-мошенников, укравших у пациентов почти 15 млн. За большие деньги сотрудники медцентра создавали видимость лечения обратившихся к ним людей.