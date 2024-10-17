Общественники призывают «отменить» День первокурсника в Новосибирске

Жители Новосибирска выразили недовольство в связи с тем, что ночные клубы рассылают рекламные предложения, привлекающие студентов. Эти объявления появились в преддверии Дня первокурсника и вызвали у горожан возмущение.

На ситуацию обратил внимание Новосибирский координационный совет (НСК) по защите общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Общественники обратились к властям региона с заявлением об отмене мероприятий, анонсированных клубами. В письме идет речь о клубах Mishkin & Mishkin и лофт-парке «Подземка». Адресатами обращения являются полпред Анатолий Серышев, губернатор Андрей Травников, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, прокурор области Александр Бучман, глава МВД региона Андрей КУльков, а также глава общественной палаты области Галина Гриднева и председатель совета ректоров Николай Пустовой.

— Мы возмущены тем фактом, что в ночной клуб первокурсников, среди которых немало несовершеннолетних, зазывают, злоупотребляя чувством товарищества и авторитетом высшей школы, — говорится в обращении совета.

НСК обращает внимание на то, что «праздники» для первокурсников в ночных клубах города начинаются примерно в 23 часа и длятся до утра. При этом в продаже имеется алкоголь.

Согласно информации, опубликованной в соответствующих группах, вход на мероприятие осуществлялся по студенческим билетам. Однако в студенческом билете отсутствует графа, указывающая на возраст. Это означает, что в мероприятии могут принять участие лица, не достигшие 18-летнего возраста.

Помимо возможной продажи алкоголя несовершеннолетним, общественники обратили внимание, что на мероприятиях участникам предлагают заключить «фиктивный брак», в том числе с представителями одного пола.

В связи с этим активисты предложили провести проверку и в случае выявления нарушений привлечь организаторов мероприятий к ответственности. Кроме того, общественники потребовали от властей принять меры, чтобы подобные мероприятия больше не проводились.

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