Два участка дороги «Новосибирск – Кочки − Павлодар» планируют отремонтировать

Ремонт двух участков автодороги «Новосибирск – Кочки − Павлодар» планируется в Новосибирской области. Информация появилась на портале госзакупок. Стартовая цена контракта почти 302,8 миллиона рублей. Итоги тендера будут подведены 13 декабря.

Подрядчику предстоит отремонтировать более 7 километров. Работа будет разделена на три этапа.

Завершение первого планируется 25 июня 2024 года, второго — до 15 августа, а третьего — до 24 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников надеется, что в ближайшее время у специалистов мэрии проснется совесть.