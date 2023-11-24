Два земельных участка под КРТ у Локомотив-Арены изымает мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска изымает два земельных участка в границах Журинского спуска, ул. Фрунзе, тупика Войкова в Дзержинском районе в целях комплексного развития территории. Постановления об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Согласно одному из документов, для муниципальных нужд изымается земельный участок площадью 496 кв. м, расположенный по адресу Журинский спуск,7, а также расположенный на нем дом площадью 78,8 кв. м путем предоставления возмещения в целях комплексного развития территории.

Во втором постановлении речь идет о земельном участке площадью 1057 кв. м по адресу Журинский спуск, 15. На нем расположен жилой дом площадью 188,1 кв. м.

Изъятие земель и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется на основании ходатайства ООО СЗ «ВИРА на Фрунзе».

Напомним, в начале ноября Седьмой арбитражный апелляционный суд города Томска оставил в силе решение арбитражного суда Новосибирской области об отмене результатов конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе мэрии города Новосибирска в границах улиц Ипподромской, Фрунзе, Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах недалеко от «Локомотив Арены».

Аукцион на право заключения договора о КРТ на территории площадью 67,5 тысячи квадратных метров выиграло ООО «Комфорт», предложившее цену 60 миллионов 75 тысяч рублей. Протокол результатов аукциона был подписан 22 мая. Всего в мэрию Новосибирска поступили четыре заявки: от ООО Специализированный застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», ООО «Комфорт», ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» и ООО Строительная компания «Мета». В ходе их рассмотрения комиссией по организации и проведению торгов к участию в аукционе были допущены только два первых участника. Документы еще двух отклонены из-за несоответствия заявки на участие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.

По жалобе ООО «Специализированный застройщик «Акация на Ватутина» (Входит в ГК «Расцветай». — Ред) УФАС потребовал отменить итоги конкурса и провести его заново.

Ранее редакция сообщала, что до конца года еще четыре площадки комплексного развития выставят на торги в Новосибирске.