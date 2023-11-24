Эксперт рассказал, почему произошло снижение цены на топливо в Новосибирской области

Ноябрьское снижение цен на топливо в Новосибирской области связано с мерами, принятыми правительством РФ в октябре. Об этом Infopro54 рассказал Сергей Лацких, руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ».

— Сам свод законов действует не сразу так как в цепочке есть заводы, компания, предприниматели с заключенными контрактами и ценами. Это целая отрасль, которая многофункциональна, — подчеркнул Лацких.

По его словам, ключевое влияние на снижение цены оказал запрет поставок нефтепродуктов на экспорт. На данный момент запрет отменен, и эксперт не исключил, что ситуация, когда на бирже творилась вакханалия и все топливо уходило на экспорт из-за высокой цены, может повториться. Сергей Лацких напомнил, что ослабленный курс рубля к доллару сохраняется.

— С другой стороны, сейчас вернулся топливный демпфер поэтому, надеемся, что это нивелирует курс, — отметил он.

Собеседник Infopro54 считает, что сейчас на топливном рынке должна произойти стабилизация, а цены на бирже будут характеризоваться низкой волатильностью.

— Но для того, чтобы понять какая будет цена нужно подождать 1,5-2 недели, — уверен он.

Сергей Лацких напомнил, что спрос на топливо имеет сезонный фактор. После того как оптовики закупятся окончательно, цены будут более прагматичными.

— Возможно будет снижение, — не исключил эксперт.

По данным Новосибирскстат, топливо в Новосибирской области немного подешевели в ноябре по сравнению с октябрем. К 20 ноября стоимость дизтоплива упала, на 0,5%, бензина Аи-92 – на 0,3%, Аи-95 и Аи-98 — на 0,2%. Например, Аи-92 в рознице колеблется от 48,10 до 54 рублей. А дизель продается по цене от 63,90 до 75 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на дизельное топливо в Новосибирской области снизились на 12000 рублей за тонну.