До конца года еще четыре площадки комплексного развития выставят на торги в Новосибирске

О новых аукционах по КРТ сообщил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. По его словам, речь идет о следующих площадках:

в Первомайском районе — в границах улиц Героев Революции – Физкультурная – Красный факел;

в Калининском районе — Игарская;

в Ленинском районе — Телецентр — в границах улиц Костычева, Степной, переулков 3-го Серафимовича и 3-го Римского-Корсакова, снос 8 аварийных домов (уже опубликован);

в Октябрьском районе — в границах улиц Кирова, Грибоедова, Автогенная, Коммунстроевская и 3-го Интернационала, 202 га, 350 домов частного сектора и ветхий аварийный фонд.

— В рамках судебных споров мы приостановили подготовку этой площадки. Сейчас ждем решения суда апелляционной инстанции, — говорит Алексей Кондратьев.

Еще по двум территориям, стоявшим на вынужденной паузе, мэрия планирует объявить повторные торги. Это площадка КРТ на Фрунзе – Ипподромская за «Локомотив Ареной» , где находится 70 домов частного сектора.

Торги также были приостановлены по двум территориям в Советском районе с расселением 27 авариных домов.

— По Советскому району у нас была пауза в течение ноября, УФАС рассматривал документы. Мы предполагали более жесткий подход к участникам аукциона, но, к сожалению, УФАС потребовал, чтобы мы уменьшили такой параметр для входа на аукцион, как количество ранее построенных объектов. Мы решили не спорить по этому поводу, так как в Советском районе очень напряженная ситуация с расселением жителей.

Конкурс по КРТ в Советском районе мэрия планирует запустить повторно в конце ноября.

В целом в настоящее время мэрия Новосибирска ведет работу по 11 проектам КРТ, на которых размещаются 410 частных домов, 52 аварийных дома. В отношении четырех территорий уже заключены договоры комплексного развития, где расселяются 20 частных домов и 12 аварийных, из них 10 за счет застройщика.

Ранее редакция рассказывала о том, что в поселке Садовый под Новосибирском 14,7 га выделены под комплексное развитие.