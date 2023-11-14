До конца года еще четыре площадки комплексного развития выставят на торги в Новосибирске

О новых аукционах по КРТ сообщил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. По его словам, речь идет о следующих площадках:
«Локомотив Ареной», где находится 70 домов частного сектора.
— В рамках судебных споров мы приостановили подготовку этой площадки. Сейчас ждем решения суда апелляционной инстанции, — говорит Алексей Кондратьев.
Торги также были приостановлены по двум территориям в Советском районе с расселением 27 авариных домов.
— По Советскому району у нас была пауза в течение ноября, УФАС рассматривал документы. Мы предполагали более жесткий подход к участникам аукциона, но, к сожалению, УФАС потребовал, чтобы мы уменьшили такой параметр для входа на аукцион, как количество ранее построенных объектов. Мы решили не спорить по этому поводу, так как в Советском районе очень напряженная ситуация с расселением жителей.
Конкурс по КРТ в Советском районе мэрия планирует запустить повторно в конце ноября.
В целом в настоящее время мэрия Новосибирска ведет работу по 11 проектам КРТ, на которых размещаются 410 частных домов, 52 аварийных дома. В отношении четырех территорий уже заключены договоры комплексного развития, где расселяются 20 частных домов и 12 аварийных, из них 10 за счет застройщика.
Ранее редакция рассказывала о том, что в поселке Садовый под Новосибирском 14,7 га выделены под комплексное развитие.
Фото freepik
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