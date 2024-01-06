Два жителя Новосибирской области стали миллионерами

Два жителя Новосибирской области выиграли в лотереи по миллиону рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Но жители региона пока не спешат обращаться за своими выигрышами в компанию. Отметим, что в Новосибирской области билеты «Русского лото» купили свыше 18 тысяч штук.

— По результатам розыгрыша «Новогоднего миллиарда» разыграли более 2,7 млрд рублей, а выигрыши получили более 9,2 млн билетов, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в «Русское лото».