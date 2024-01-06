Комнату в общежитии НГТУ затопило из-за прорыва батарей в Новосибирске

В НГТУ НЭТИ произошел потоп в комнате общежития. Всему виной прорыв батареи. Инцидент произошел 4 января. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Прорыв произошел в одной из комнат на 8 этаже.

В сообщении пресс-службы сказано, что затопление удалось устранить.

— 6 января проректор проведет проверку помещения на предмет наличия последствий и необходимости их устранения, — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в паблике «Новосибирск» был опубликован пост по данному случаю. В нем говорится о том, что дозвониться до ответственных лиц не получалось, поэтому студентам пришлось самим справляться с последствиями и искать место для ночевки.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура организовала проверку после затопления улицы в Новосибирске.