Московский ресторатор откроет заведение в Новосибирске

Московский ресторатор Борис Зарьков планирует открыть заведение «Горыныч» в Новосибирске. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Областным партнером выступит группа «Бочкари». Первые намеки на открытие заведения в Новосибирске ресторатор подал еще в ноябре прошлого года.

На данный момент неизвестно, где именно будет располагаться ресторан в Новосибирске. Подобные заведения уже работают в нескольких городах страны. В них можно попробовать стейки собственного вызревания, неаполитанскую пиццу, крафтовый хлеб.

Борис Зарьков — российский ресторатор, предприниматель, основатель ресторанного альянса White Rabbit Family. Проекты компании входят в международные рейтинги и отмечены звёздами гида «Мишлен».

Ранее редакция сообщала о том, что две премии в сфере индустрии гостеприимства Алтая получили новосибирцы.