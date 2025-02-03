Аукционы на отлов и содержание бездомных собак объявили в Новосибирской области

На территории Новосибирской области объявлены несколько аукционов на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев. Подрядчиков ищут в Искитиме и Искитимском районе, а также в Татарском и Черепановском районах Новосибирской области. Информация о них размещена на сайте госзакупок. Заказчиками выступают администрации муниципальных образований.

В перечень услуг входят: отлов животных без владельцев, с обязательным ведением видеозаписи или фотофиксации процесса размещения (или размещенного) каждого отловленного животного в транспортном средстве; содержание животных в приюте (ветеринарный осмотр, обработка, проживание, выгул, уборка вольера, питание) не менее 14 дне; кастрация (стерилизация); чипирование методом биркования; вакцинация животных, возврат животного в среду обитания (передача новому владельцу); содержание животных, которые не подлежат выпуску в среду обитания; эвтаназия животных по ветеринарным показателям; утилизация животных без владельца методом кремирования.

Отмечается, что отлов животных осуществляется на основании заявок заказчика. Согласно проектам договора, комплекс услуг в отношении одного животного без владельца оценивается в 31,9 тысяч рублей.

— Животные без владельцев подлежат отлову безопасными способами и гуманными методами с применением приспособлений и материалов, исключающих возможность нанесения вреда жизни и здоровью животных, и препаратов, разрешенных для данных целей, — говорится в конкурсной документации.

Действие контрактов до января 2025 года. Начальная цена в Искитиме — 4,8 млн рублей, Искитимском районе — 5 млн рублей, Черепановском районе — 3,4 млн рублей, Татарском районе — 4,3 млн рублей.

Напомним, в Новосибирской области разрабатывается законопроект, согласно которому управление ветеринарии будет наделено полномочиями по установлению порядка проведения оценки наличия или отсутствия немотивированной агрессивности у животных без владельцев в отношении других животных или человека. Для этого необходимо разработать критерии оценки агрессивности животных.

30 января депутаты Заксобрания законопроект поддержали, однако обратили внимание, что ко второму чтению его необходимо обсудить с общественниками и зоозащитниками.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска недавно официально подтвердила планы строительства нового пункта содержания для бездомных животных на улице Малыгина Верх-Тулинского сельсовета. Жителей Хилокского жилмассива выступают против такого соседства.