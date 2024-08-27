Две незаконные свалки ликвидировали в Новосибирской области

В Куйбышеве ликвидировали незаконные свалки площадью выше 8 тысяч квадратных метров. Они разрастались в районе Казачей гривы, а также вдоль автомобильной дороги.

Работники администрации наблюдали, как люди долгое время засоряют природу, но никак не реагировали.

– Куйбышевский межрайонный прокурор внес представление главе города, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В результате проведённого расследования виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Также были проведены работы по ликвидации несанкционированных мусорных свалок.

Ранее редакция сообщала о том, что несанкционированные свалки в Новосибирске начали патрулировать дроны.