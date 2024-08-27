Две незаконные свалки ликвидировали в Новосибирской области

В Куйбышеве ликвидировали незаконные свалки площадью выше 8 тысяч квадратных метров. Они разрастались в районе Казачей гривы, а также вдоль автомобильной дороги.
Работники администрации наблюдали, как люди долгое время засоряют природу, но никак не реагировали.
– Куйбышевский межрайонный прокурор внес представление главе города, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В результате проведённого расследования виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Также были проведены работы по ликвидации несанкционированных мусорных свалок.
Ранее редакция сообщала о том, что несанкционированные свалки в Новосибирске начали патрулировать дроны.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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