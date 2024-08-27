Пьяный ефрейтор заплатит штраф 50 тысяч рублей за воспитание сослуживца

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор в отношении ефрейтора, который публично унизил сослуживца. Свое решение судья зачитал во время выездного заседания в Новосибирском высшем военном командном училище.

По данным суда, в апреле 2021 года пьяный ефрейтор в помещении гарнизонного офицерского клуба в присутствии других военных ударил сослуживца, рядового Т., за отказ встать при его появлении.

Мужчина хотел наказать рядового и показать свое превосходство. Для этого он схватил его за одежду и дважды ударил кулаком по лицу.

В результате потерпевшему причинен легкий вред здоровью, а также физическая боль и нравственные страдания.

– Суд назначил наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей, – говорится в сообщении 2-го Восточного окружного военного суда.

Ранее редакция сообщала о том, что к шести годам за уклонение от службы приговорили военного из Новосибирска.