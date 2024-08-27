Пьяный ефрейтор заплатит штраф 50 тысяч рублей за воспитание сослуживца

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор в отношении ефрейтора, который публично унизил сослуживца. Свое решение судья зачитал во время выездного заседания в Новосибирском высшем военном командном училище.
По данным суда, в апреле 2021 года пьяный ефрейтор в помещении гарнизонного офицерского клуба в присутствии других военных ударил сослуживца, рядового Т., за отказ встать при его появлении.
Мужчина хотел наказать рядового и показать свое превосходство. Для этого он схватил его за одежду и дважды ударил кулаком по лицу.
В результате потерпевшему причинен легкий вред здоровью, а также физическая боль и нравственные страдания.
– Суд назначил наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей, – говорится в сообщении 2-го Восточного окружного военного суда.
Ранее редакция сообщала о том, что к шести годам за уклонение от службы приговорили военного из Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор – rawpixel.com
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